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Главное

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Найти желание трудиться

Найти желание трудиться

Найти работу — дело сложное. Но нужное. Напомним, что к 1 мая поставлена задача трудоустроить безработных. Однако именно сами люди прежде всего должны искать себе работу. А государство окажет содействие в этом.
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№12 (1420) 22 марта 2017 г
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Мы и мир
В постели с врагом

В постели с врагом

Был такой одноименный американский триллер, где начинающая звезда Джулия Робертс играла девушку, вынужденную делить любовное ложе с мужем-садистом…
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Мозг в режиме off
Береги зубы смолоду

Береги зубы смолоду

Однажды я случайно услышала, как хорошо знакомая барышня 23 лет собралась пойти на уличный митинг «пошуметь».
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150 золотых маршрутов моей Беларуси
Нестанишки

Нестанишки

Местечко Жодишки находится в Сморгонском районе. Полагают, что его название имеет балтийские корни и означает «цветущие берега». И это правда — деревня стоит на прекрасных и действительно цветущих берегах реки Вилии.
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Человек на своем месте
Число семь — совершенная полнота

Число семь — совершенная полнота

Любопытную довелось почитать книгу — называется «Белорусский рушник: из прошлого в сегодняшний день». Ее автор Елена Дубинич, мастерица из Несвижа, вышивает рушники с белорусским орнаментом, рушники на свадьбу, на крестины и другие.
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Социум
Трезвый взгляд в завтра

Трезвый взгляд в завтра

Люди с алкогольной зависимостью перестают жить. Они существуют, медленно перекатывая свою судьбу из дня нынешнего в день следующий. Ни перспектив, ни планов, ни надежд…
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Минску — 950 лет
Денис Булахов: Человек-герой в судьбе города-героя

Денис Булахов: Человек-герой в судьбе города-героя

Как же прекрасен наш Минск! Какая у него особенная душа! Гуляя по широким проспектам, старым улицам, тенистым скверам и зеленым паркам, будто бы подпитываешься энергией: хочется творить, дышать, жить.
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Интересный собеседник
Все эти заварушки — из-за глупости и жадности

Все эти заварушки — из-за глупости и жадности

Известная тележурналист Вера Кузьмина по жизни отличница.
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Мастер-класс
Говорите детям слова любви!

Говорите детям слова любви!

Перечислять все заслуги и статусы Юлии Курьян можно долго: модель, телеведущая, финалистка конкурса «Миссис Беларусь 2014», учредитель сети блинных, прекрасная жена и мама потрясающих детей — Кирилла и Миланы...
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Культура
Совсем не дикий ангел

Совсем не дикий ангел

Скоро свой 40-й юбилей отмечает звезда латиноамериканского кино певица Наталия Мариса Орейро Иглесиас.
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Культпоход
Собирание себя

Собирание себя

Меня очень порадовало, что в этом году пять наших авторов вошли в лонг-лист литературной «Русской премии». В их числе поэтесса Ольга Злотникова с книгой стихотворений «Паства».
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7 вопросов, 7 ответов
7 вопросов — 7 ответов

7 вопросов — 7 ответов

Спрашивали — отвечаем!
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