Был такой одноименный американский триллер, где начинающая звезда Джулия Робертс играла девушку, вынужденную делить любовное ложе с мужем-садистом…
Однажды я случайно услышала, как хорошо знакомая барышня 23 лет собралась пойти на уличный митинг «пошуметь».
Местечко Жодишки находится в Сморгонском районе. Полагают, что его название имеет балтийские корни и означает «цветущие берега». И это правда — деревня стоит на прекрасных и действительно цветущих берегах реки Вилии.
Любопытную довелось почитать книгу — называется «Белорусский рушник: из прошлого в сегодняшний день». Ее автор Елена Дубинич, мастерица из Несвижа, вышивает рушники с белорусским орнаментом, рушники на свадьбу, на крестины и другие.
Люди с алкогольной зависимостью перестают жить. Они существуют, медленно перекатывая свою судьбу из дня нынешнего в день следующий. Ни перспектив, ни планов, ни надежд…
Как же прекрасен наш Минск! Какая у него особенная душа! Гуляя по широким проспектам, старым улицам, тенистым скверам и зеленым паркам, будто бы подпитываешься энергией: хочется творить, дышать, жить.
Известная тележурналист Вера Кузьмина по жизни отличница.
Перечислять все заслуги и статусы Юлии Курьян можно долго: модель, телеведущая, финалистка конкурса «Миссис Беларусь 2014», учредитель сети блинных, прекрасная жена и мама потрясающих детей — Кирилла и Миланы...
Скоро свой 40-й юбилей отмечает звезда латиноамериканского кино певица Наталия Мариса Орейро Иглесиас.
Меня очень порадовало, что в этом году пять наших авторов вошли в лонг-лист литературной «Русской премии». В их числе поэтесса Ольга Злотникова с книгой стихотворений «Паства».