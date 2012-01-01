Найти работу — дело сложное. Но нужное. Напомним, что к 1 мая поставлена задача трудоустроить безработных. Однако именно сами люди прежде всего должны искать себе работу. А государство окажет содействие в этом.

Мы и мир В постели с врагом Был такой одноименный американский триллер, где начинающая звезда Джулия Робертс играла девушку, вынужденную делить любовное ложе с мужем-садистом…

Мозг в режиме off Береги зубы смолоду Однажды я случайно услышала, как хорошо знакомая барышня 23 лет собралась пойти на уличный митинг «пошуметь».

150 золотых маршрутов моей Беларуси Нестанишки Местечко Жодишки находится в Сморгонском районе. Полагают, что его название имеет балтийские корни и означает «цветущие берега». И это правда — деревня стоит на прекрасных и действительно цветущих берегах реки Вилии.

Человек на своем месте Число семь — совершенная полнота Любопытную довелось почитать книгу — называется «Белорусский рушник: из прошлого в сегодняшний день». Ее автор Елена Дубинич, мастерица из Несвижа, вышивает рушники с белорусским орнаментом, рушники на свадьбу, на крестины и другие.

Социум Трезвый взгляд в завтра Люди с алкогольной зависимостью перестают жить. Они существуют, медленно перекатывая свою судьбу из дня нынешнего в день следующий. Ни перспектив, ни планов, ни надежд…

Мастер-класс Говорите детям слова любви! Перечислять все заслуги и статусы Юлии Курьян можно долго: модель, телеведущая, финалистка конкурса «Миссис Беларусь 2014», учредитель сети блинных, прекрасная жена и мама потрясающих детей — Кирилла и Миланы...

Культура Совсем не дикий ангел Скоро свой 40-й юбилей отмечает звезда латиноамериканского кино певица Наталия Мариса Орейро Иглесиас.